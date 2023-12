Di Gennaro: “L’Inter ha pochi punti deboli. Ecco come l’Udinese dovrà affrontare i nerazzurri”

Intervistato da Il Messaggero Veneto, Antonio Di Gennaro ha parlato della stagione dell'Udinese, prossima avversaria dell'Inter. "Credo che assieme a Sassuolo e Genoa abbia qualcosa in più delle altre concorrenti della zona bassa, dove l’Empoli se la gioca sempre e bene, dove Ranieri è la garanzia del Cagliari e alla Salernitana servirebbe un mezzo miracolo. Il Verona adesso ha anche la spinta del cambio modulo e si è rimesso in corsa. Diciamo che i quattro punti persi nelle ultime due in casa per l’Udinese sono pesantissimi, ma al momento non contano perché è tra febbraio e marzo che si deciderà tutto".