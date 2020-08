Di Gennaro: “Nell’Inter c’è un predestinato. Nerazzurri molto vicini alla Juve”

L’Inter può chiudere la stagione con un trofeo in bacheca. Obiettivo importante alla portata dei nerazzurri, che sono migliorati molto nell’ultimo periodo. Lo sottolinea anche Antonio Di Gennaro a TMW Radio: “Non c’è mai da fidarsi in Coppa, ma è probabile che l’Inter possa andare in finale. Negli ultimi mesi, e anche dopo Bergamo, è cresciuta tanto sia in fase difensiva sia in quella offensiva. E’ completamente diversa da quella vista prima. È tornato bene Barella, un ragazzo che sapevamo essere predestinato, ha qualità, motivazione e determinazione ed è un giocatore di grandissima prospettiva sia per i nerazzurri sia per la Nazionale. L’Inter sta costruendo bene il proprio futuro, ha acquistato Sanchez, ha preso uno dei migliori esterni d’Europa come Hakimi ed è vicina a Tonali e quindi credo che ora si sia molto avvicinata alla Juventus. Marotta ha fatto la differenza con tutto il rispetto per i dirigenti che lo hanno preceduto”.