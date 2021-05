Di Gennaro: “Per l’Inter ci sarà un ridimensionamento. Allegri? Come Ferguson”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Antonio Di Gennaro ha commentato così le ultime sulle big italiane

"Per il Napoli penso che le cessioni sia in evitabili, penso di Koulibaly e Fabian Ruiz. Se invece dovessero rimanere, un allenatore come Spalletti potrebbe ricreare un discorso non solo di Champions ma anche di Scudetto. Anche l’Inter perderà alcuni giocatori, ci sarà un ridimensionamento. C’è anche il Milan che secondo me sta facendo un ottimo lavoro con Maldini, la Juventus con Allegri ha pensato a un allenatore che opererà anche nel mercato, un po’ alla Ferguson".