Di Gennaro: “Inzaghi? Serve maggiore autorità. Qualcosa va registrato”

Le considerazioni del noto opinionista a proposito dell'allenatore nerazzurro in difficoltà in questo periodo

A fare il punto della situazione in Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro. Il suo pensiero su Inzaghi: "Ci sono dei dati inconfutabili. In poche partite ha preso 9 gol come nel girone di ritorno lo scorso anno. L'Udinese andava al doppio come ritmo, ed è successo in altre partite. Sono cose che vanno analizzate molto bene, tra campionato e coppa qualcosa va registrato, soprattutto a livello difensivo. Allenatore rimasto ancora un po' giocatore? In questi spogliatoi serve una maggiore autorità".