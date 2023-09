Di Gennaro: “Italia, mi aspetto questi cambi. Ora serve gente che…”

Ospite di TMW Radio, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato così dell'Italia. "Bonucci, Chiellini, Jorginho: è difficile sostituire come leadership questi. L'allenatore è bravissimo, ma in campo ci va il calciatore. E' mancato carattere nella ripresa ma manca anche una leadership in campo. Serve gente che si prenda certe responsabilità. Il secondo tempo non abbiamo gestito il palleggio e non è possibile. Non si facevano tre passaggi di fila. A parità di giocatori, non avevamo neanche il bomber ai tempi di Mancini ma avevamo una squadra che comandava il gioco.