Di Gennaro: “Italia, i fischi all’inno spagnolo mi hanno fatto male. Vlahovic…”

Intervistato da TMW Radio, Antonio Di Gennaro è tornato sul match di San Siro di ieri sera tra Italia e Spagna. Ecco le sue dichiarazioni

"Luis Enrique prima di ieri era nell'occhio del ciclone, ma la Spagna ha fatto il calcio che lui vuole. Abbiamo incontrato una squadra che ha sfruttato bene certe circostanze. Sul 2-0 non c'è più stata partita...".

"Più di tutto i fischi all'inno spagnolo. Bravi i giocatori a provare a spegnerli... Su Donnarumma dico che erano fischi senza senso, non giocava il Milan o il PSG, era con la Nazionale. Ognuno ha scelto la sua strada, meglio l'indifferenza. Va capito com'è stata gestita la trattativa per il suo rinnovo da 3-4 anni... Il Milan poi ha preso un grande portiere al suo posto".

"A vent'anni si deve pensare a giocare al pallone... Io e il mio amico Luciano Bruni portavamo i palloni agli allenamenti, non lo dico per essere patetico ma per spiegare che è un altro calcio. Poi però si bacia la maglia, si parla di Firenze... Bisognerebbe evitarle certe cose perché ci si rimane male".