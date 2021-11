Di Gennaro: “Italia-Svizzera? Sarà simile al match d’andata. Barella sarà titolare”

L'ex giocatore ed attuale opinionista RAI Antonio Di Gennaro ha commentato così l'avvicinamento a Italia-Svizzera

"Sarà una partita inerente a quella di settembre. C'è il dubbio su Belotti e il falso nueve, non è da scartare Insigne finto nueve con Berardi e Chiesa sugli esterni. Bonucci alla fine dovrebbe farcela, c'è sempre Bastoni pronto. Anche Barella ha qualche piccolo problema, dovrebbe essere titolare ma c'è Tonali che sta facendo molto bene. Credo che in linea di massima la formazione sarà quella, io metterei Belotti con Insigne a sinistra e Berardi fuori. Secondo me sarà una partita simile a quella di Basilea, loro non prendono gol da 4 partite. La difesa è compatta ma sugli esterni con Rodriguez qualche problema lo avranno nell'1 vs 1. Io inizialmente una punta di riferimento fisica penso debba esserci".