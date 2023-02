Di Gennaro: “Lautaro è stato chiaro: nel suo pensiero la stagione dell’Inter. Lukaku…”

"Lautaro è stato chiaro. C'è questa discontinuità che se non hai l'atteggiamento giusto perdi contro tutti. Il Napoli ha l'atteggiamento giusto perché è di un'altra categoria, in tutti i sensi. E lo fa in Italia e in Europa. Zanetti ha detto giusto, che non si può giocare oggi con il Napoli. L'Inter però non è stata continua e per vincere il campionato ti serve questo. L'Inter, oggi comunque avesse portato a casa certe partite avrebbe comunque 8 punti in meno al Napoli. Lautaro è stato chiaro, nel suo pensiero ha racchiuso la stagione dell'Inter. Occhio ora alle spalle, con la Juventus che vedremo con la penalizzazione e poi con Roma e Lazio che hanno altre motivazioni".