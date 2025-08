"L'Atalanta fissa il prezzo, non ha mai fatto sconti. Non cede, le bizze Lookman le ha fatte anche lo scorso anno", dice Di Gennaro

"L'Atalanta fissa il prezzo, non ha mai fatto sconti. Non cede, le bizze Lookman le ha fatte anche lo scorso anno, è stato riaccettato e ora ha questa volontà di andare via. L'Inter non so se può offrire di più di quello che ha fatto. L'Atalanta ha ragione. Lucca se vale 35 più bonus, lui ne vale almeno 50. E' uno dei primi 30 nel Pallone d'Oro".