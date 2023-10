Di Gennaro: “Lukaku? All’Inter non riusciva ad esprimersi così. Lo vedo…”

Così l'ex calciatore in collegamento radiofonico a proposito dell'attaccante belga tornato in Italia con un'altra maglia

Roma, paura e sollievo per Dybala:

"Tornerà dopo la sosta? Bisogna andare un po' cauti, non è una rottura ma uno stiramento. Con un Lukaku così, la Roma può tornare su. Lukaku è tornato a Roma con un tecnico che lo conosce e ti trascina. L'ho visto, sta correndo tanto rispetto alla sua ultima versione all'Inter e mi sembra molto leader, motivatore. Forse all'Inter non riusciva ad esprimersi così. Lo vedo leader, cosa che non ha Dybala, ma è un altro tipo di carattere".