"Sono molto fiducioso. Manca ancora qualcosa, tipo un terzino sinistro, un altro attaccante, un centrocampista, che non so se sarà Jashari. Può lottare per il titolo? Non lo so ma per le prime quattro posizioni sì. Allegri sta creando un gruppo che lo scorso anno non c'era, così come un ds, che oggi c'è. C'è un connubio che fa sperare"