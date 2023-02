Di Gennaro: “Ora Milan può perdere con chiunque. È successo qualcosa che…”

​​​​​​​"Lo scorso anno andava oltre le proprie possibilità. Ha creato qualcosa di bello dal punto di vista del gioco, ora non lo fa più. I dati sono inconfutabili. E' una squadra che non c'è più dal punto di vista fisico, tecnico, tattico. Il tecnico ha certato nuove soluzioni, ha provato il 3-5-2 che non può fare. Pioli dovrà trovare altro. Poi fratture interne per dei contratti possono incidere sul gruppo. Non è facile, se non recuperano lo spirito, rischiano davvero tanto. Rischia Pioli ma anche i giocatori. De Ketelaere, Adli, sono tutti punti interrogativi. L'infortunio di Maignan ha inciso, ma non è l'unico fattore, sono diverse le cause del crollo. Servirà un lavoro psicologico di Pioli. Il rientro di Ibrahimovic potrà incidere, vedremo quanto. Un calo così comunque non è comprensibile. Dopo il 2-2 con la Roma è successo qualcosa che non sappiamo. E' l'atteggiamento che non va".