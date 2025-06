"Ok, ma chi prendi? Servono giocatori forti, da Juve vera. In difesa c'è Bremer, ma poi chi c'è? Kelly da dove viene? Kalulu è un giocatore normale. La Juve dovrà ambire ad alti livelli, ma che giocatori ha? Una volta aveva fenomeni, oggi chi ha? Parliamo di Nico Gonzalez, pagato 40 mln ed era un mezzo giocatore alla Fiorentina e doveva trasformarsi alla Juve, come!? Una volta la Juve prendeva i più forti in circolazione, la storia è cambiata ma in peggio. Se poi ora vanno pure con gli algoritmi...".