Di Gennaro: “L’Inter ha perso una grande occasione. Ha messo sotto la Roma, ma poi si è persa”

L’ex giocatore e ora commentato Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di Tmw Radio dell’Inter che ha pareggiato con la Roma e della rincorsa della Juve:

“La Juventus ha recuperato molti punti alle avversarie magari non con un grande gioco. Vincere è molto importante, è in una condizione ora che l’ha rimessa in corsa per lo Scudetto. L’occasione l’ha persa l’Inter. Ho visto nel secondo tempo una grande squadra che poi s’è persa anche con i cambi di Conte. Ha messo sotto per 20 minuti non una squadra qualsiasi ma la Roma. Ieri il 2-2 dei giallorossi ha fatto capire che può inserirsi lì davanti, non so se per la lotta Scudetto”.