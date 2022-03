Di Gennaro: “Scamacca? All’Inter non so se può imporsi. Lo massacrano se…”

Il pensiero dell'ex calciatore e noto opinionista a proposito dell'attaccante finito in orbita nerazzurra nel corso di un'analisi sul calcio italiano

Daniele Vitiello

L’ex calciatore ed attuale opinionista Antonio Di Gennaro ha commentato la disfatta della Nazionale italiana, eliminata nei playoff mondiali dalla Macedonia del Nord. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Sono trent’anni che sento dire che bisogna riniziare a programmare il nostro calcio dai settori giovanili. Non so però se succederà mai. Non dobbiamo però dimenticarci che Mancini ha fatto un gran lavoro di cui l’Europeo è stata l’apoteosi. L’abbiamo vinto con un po’ di fortuna certo, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Il problema è arrivato dopo: già contro la Bulgaria c’era stato un campanello d’allarme”.

Troppo debito di riconoscenza verso i calciatori dell’Europeo?

“Forse un po’ sì. Dobbiamo anche analizzare gli episodi che ci sono andati male con la Svizzera ed anche ieri. Non voglio mortificare Berardi ma un gol così non si può sbagliare, a questi livelli paghi, anche in un modo crudele. Sul tiro magari anche Donnarumma poteva fare qualcosa di più. Noi abbiamo perso da una squadra che non riusciva a fare due passaggi, tecnicamente scarsa”.

Come tutelare i giovani italiani?

“I giovani non giocheranno mai in squadre forti. Scamacca che può andare all’Inter, secondo voi giocherà? Se gioca e fa due partite mediocri lo massacrano. Se Scamacca, dico lui che è uno dei più forti in prospettiva, andrà all’Inter, non so se potrà imporsi lì. I nostri giovani non sono valorizzati anche dal contesto del nostro calcio. Oggi si cercano solo calciatori fisici. L’Europeo ha mascherato questi problemi, non c’è niente di nuovo. Otto mesi fa c’erano i soliti problemi di adesso”.