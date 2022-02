Di Gennaro: “Scudetto? Ho ancora più fiducia nell’Inter, ecco perché”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha parlato della lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato della lotta scudetto. Secondo l'ex giocatore sarà una lotta a tre tra Inter, Napoli e Milan fino alla fine. "Dopo i risultati del weekend sono alla pari. Per me se la giocheranno fino alla fine, soprattutto se vince stasera il Napoli. Ho ancora più fiducia nell'Inter, perché come organico è ancora superiore, ma per me partono alla pari tutte e tre".