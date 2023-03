Di Gennaro: “Anno sabbatico Conte? Non credo. Su Thiago Motta all’Inter…”

"Anno sabbatico non credo, conoscendo Conte questa rottura era inevitabile. Non credo si fermi. Dopo l'operazione ha espresso il pensiero di tornare in Italia e credo voglia tornare qui. Se va via Mourinho lo vedrei alla Roma. Al Tottenham è arrivato quarto, è come se fosse uno Scudetto. Lui è un prodotto vincente e le società valutato anche questo".

"Dobbiamo vedere come finisce il campionato. Lo Scudetto è andato, c'è un discorso Champions in ballo. E' più fuori che dentro ma deve finire un campionato e può giocarsi le chance in Champions e in Coppa Italia. Non so se basterà, ma dovesse andar bene nelle due coppe magari qualcosa cambia".