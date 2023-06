Di Gennaro: “Vicario pronto per una big. L’Inter deve cedere sempre uno importante e…”

È Guglielmo Vicario il prescelto dall'Inter se André Onana dovesse partire. Il portiere nerazzurro ha diversi estimatori in Premier e in caso di offerta irrinunciabile, il club potrebbe cederlo dopo una sola stagione. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del portiere dell'Empoli.

Per l'ex giocatore Vicario è pronto per approdare in una big. "E' un grande prospetto, è pronto per una big. L'Inter deve cedere sempre uno importante e l'operazione ci può stare".