Di Gennaro: “Inter, per come Conte sfrutta gli esterni Young può andare bene. Kumbulla…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del possibile arrivo di Ashley Young all’Inter. Questo il commento dell’ex giocatore: “Young è un destro che gioca a sinistra, per come Conte sfrutta gli esterni può andare bene. Darmian potrebbe essere un profilo migliore. Ma Conte conosce bene Young“. Su Kumbulla e Tonali, obiettivi di mercato dell’Inter, ha aggiunto: “Lo vedo molto bene, è tutto il complesso difensivo del Verona che gira da inizio stagione. E’ stato uno delle rivelazioni. Fa dell’aggressività la sua arma, ma sa giocare bene anche con il pallone, sa impostare il gioco. Tonali? Lo vedo bene con Conte, con Sarri, ma con qualsiasi allenatore. Fa la mezzala ma soprattutto gioca davanti alla difesa. Sa leggere le situazioni, anche in interdizione, gioca da veterano. Ben vengano giocatori così per la Nazionale. Uno come lui farebbe bene anche in Premier“.

(TMW Radio)