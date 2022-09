Di Gennaro: “Inter, in Europa si rischia. E in porta deve esserci un titolare”

Antonio Di Gennaro, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell'impegno che attende l'Inter in Champions League: "In Europa si rischia sempre. Il Bayern è un altro livello ora, ma queste sono squadre fisiche che in Europa, se non trovi ritmi come col Torino, rischi. Deve ritrovare smalto a livello fisico e di tenuta difensiva, di reparto. Deve essere più attenta, perché poi davanti può colpire in qualsiasi momento".