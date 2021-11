Di Gregorio: “Onana? Prendere l’eredità di un campione come Handa non sarà facile per nessuno”

Di Gregorio, poi, parla anche del suo futuro: "Sto bene a Monza, punto alla promozione in A e poi vediamo con l'Inter"

Come vive, da fuori, le polemiche su Handanovic e come vede Radu o Onana come possibili suoi sostituti un domani?

«Io e Radu siamo stati compagni di squadra all’Inter e abbiamo tutt’ora un ottimo rapporto. Ho seguito la sua crescita sia ad Avellino sia al Genoa e ha dimostrato di avere grandi qualità. Però va detta una cosa: prendere l’eredità di un campione come Handanovic non sarà facile per nessuno. Che sia Radu, Onana, Di Gregorio o altri. Perché non c’è solo la parte tecnica, dove uno può essere più o meno forte, ma c’è un discorso anche psicologico che non è per nulla facile perché quando difendi i pali dell’Inter devi essere sempre al top in ogni partita, visto che lì si lotta per vincere sempre. Radu può starci alla grande, ma penso che poi ci penserà la società a scegliere con cura chi dovrà prendere il posto di Samir».