Inter, Di Gregorio resta al Monza: “Orgoglioso di far parte di questo progetto”

Il portiere classe '97 giocherà per un'altra stagione con la maglia biancorossa: accordo raggiunto, prestito rinnovato

Michele Di Gregorio resta al Monza: il portiere classe '97 di proprietà dell'Inter giocherà per un'altra stagione in prestito con la maglia biancorossa. Nuova chance in Serie B per l'ex capitano della Primavera nerazzurra, che su Instagram ha espresso tutta la sua soddisfazione: