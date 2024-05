"L'Inter deve alzare il livello tecnico e fisico. Decideranno poi chi mettere sul mercato, ci sono molti giocatori da prendere. In difesa qualcosa va fatto. A centrocampo hanno preso già Zielinski. Barella è il miglior centrocampista italiano. Anche d’Europa direi. Frattesi sta spingendo per arrivare a quel livello lì. Ci sono delle squadre che hanno possibilità di prendere Barella. E secondo me devi anche riconfermarti. Anche i leader della squadra devono riconfermarsi per il prossimo anno. Come Lautaro Martinez. L’Inter deve indovinare due o tre giocatori di una certa esperienza, che hanno già giocato la Champions e può diventare di primissima fascia”.