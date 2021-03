Di Livio: “Inter forte, solida e continua. Lukaku devastante. Alla Juve manca…”

L'ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio, ha parlato della lotta scudetto con l'Inter di Conte in testa

Angelo Di Livio , ex calciatore di Juventus e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve della lotta per lo scudetto e dell' Inter di Antonio Conte , in testa alla classifica e a +10 sui bianconeri di Pirlo.

La matematica non la condanna ancora, ma quale è stata la differenza tra la Juventus e l'Inter di Conte che oggi è meritatamente prima in classifica?

"L'Inter si è dimostrata davvero forte, continua, solida in tutti i reparti e con un centravanti come Lukaku che è stato devastante. Alla Juve manca quella cattiveria e quel cinismo sotto porta che l'hanno sempre contraddistinta, per me mancano tre o quattro giocatori di ottimo livello. La differenza c'è stata solo quest'anno, perché i bianconeri arrivano da nove anni di fila dove erano sempre stati i migliori