Angelo Di Livio, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TVPlay.it dell'Inter, eliminata dall'Atletico dopo i calci di rigore:

"Credevo nel cammino dell’Inter in Champions League, peccato per il risultato. I rigori può sbagliarli chiunque. Si possono allenare quando volete, ma quando ci si presenta dal dischetto cambiano tante cose. Quando stai in vantaggio vai più tranquillo, ma quello di Lautaro di ieri era un rigore pesante. I giocatori dell’Atletico erano molto più tranquilli rispetto a quelli dell’Inter"