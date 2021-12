Di Livio: “Juve? Parlare di scudetto è esagerato. Persi punti incredibili”

Le parole dell'ex calciatore: "I bianconeri non possono permettersi di finire fuori dalle prime quattro. La Juve poteva fare di più"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha parlato così della stagione disputata sin qui dalla Juventus: "Ho visto la Juve con la grinta giusta nell'ultima partita, era molto motivata ed hanno ottenuto quel che volevano. Le ultime tre giornate sono in apparenza più semplici, certo, ma questo sarà il momento di iniziare a correre di più. La classifica non è così negativa, bisogna sperare in un passo falso dell'Atalanta e delle altre che sono lì sopra. I bianconeri non possono permettersi di finire fuori dalle prime quattro. La Juve poteva fare di più, è inutile che ci nascondiamo. Sono stati persi dei punti incredibili, con molte squadre poteva fare molto di più. E questo lo sanno anche loro. Se la squadra avesse fatto il suo, oggi l'argomento di discussione sarebbe stato del tutto differente. Scudetto? Parlarne oggi è esagerato, è troppo lontana dalla testa".