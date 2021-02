Di Livio: “Conte uno dei migliori al mondo. La stella non deve perderla. So che…”

Intervistato da Libero, Angelo Di Livio torna sulla volontà di una parte dei tifosi della Juve di togliere la stella allo Stadium ad Antonio Conte

"So che non è in buoni rapporti con Andrea Agnelli e in campo un po’ di tensione ci sta. Conte resta però uno dei migliori allenatori al mondo: lo sta dimostrando pure con l’Inter e ha dato tantissimo alla Juve. La stella non deve perderla".