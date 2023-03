Di Lorenzo: “Spero di portare un po’ del mio Napoli in questa Italia”

"Del Napoli vorrei portare in Nazionale, oltre al gioco, anche il divertimento che proviamo quando siamo in campo". Così Giovanni Di Lorenzo parlando oggi a Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando le prime due gare di qualificazione ai prossimi Europei a iniziare da quella di giovedì contro l'Inghilterra proprio a Napoli nello stadio 'Maradona'.

"Per qualche risultato negativo abbiamo perso un po' di entusiasmo e spensieratezza, cosa che invece avevamo all'Europeo 2021 - ha proseguito il capitano della squadra partenopea che sta dominando il campionato - Ora dobbiamo ritrovare tutto questo e io spero di portare un po' del mio Napoli in questa Italia". Per la sfida di giovedì sono stati finora venduti 37.500 biglietti a fronte di una capienza stimata in 47.000.