Di Maria: “Quello che succede a Inter e Milan non ci deve interessare, pensiamo solo noi”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Siviglia, il giocatore ha parlato di futuro e Champions

Gianni Pampinella Redattore

Intervenuto in conferenza stampa insieme a Massimiliano Allegri alla vigilia della gara di Europa League contro il Siviglia, Angel Di Maria ha parlato del suo futuro. Il giocatore chiarisce che una eventuale permanenza in bianconero non è legata alla partecipazione alla prossima Champions League.

"No non cambia nulla, con o senza Champions per me è indifferente. L'ho detto più volte. Quello che è successo con i punti che vanno e vengono, noi dobbiamo mantenere la concentrazione sul campionato pensando di essere secondi. Penso che abbiamo lavorato bene nonostante le notizie non facili che arrivavano. A noi tocca dedicarci a conquistare i punti sul campo".

C'è un po di rimpianto per la Champions? — "Per me è la stessa cosa. Quello che succede a Inter e Milan non ci deve interessare, pensiamo solo noi".

(TuttoJuve)