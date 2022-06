Di Maria-Juve ad un passo, Biasin: “Uno dei quei 10-15 giocatori al mondo che…”

Angel Di Maria è ad un passo dalla Juve. L'esterno argentino sembra in procinto di accettare la proposta bianconera

Angel Di Maria è ad un passo dalla Juve. L'esterno argentino sembra in procinto di accettare la proposta bianconera. Fabrizio Biasin, intervenuto su Twitter, ha commentato favorevolemente l'operazione:

"La regola “se ha superato abbondantemente i 30 lascialo perdere” vale più o meno per chiunque. Diciamo che ci sono, boh, 10-15 giocatori che fanno eccezione. Per me Di Maria è uno di questi"