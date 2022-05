Di Marzio: “Conte? Vuole partire per vincere. Il contratto vale poco se…”

Le parole del giornalista su Conte: "Se il Tottenham va in Champions chiaramente ci sono molte più possibilità che rimanga"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, giornalista, ha parlato così del futuro del tecnico del Tottenham Antonio Conte: "Se il Tottenham va in Champions chiaramente ci sono molte più possibilità che rimanga: ha ancora un anno di contratto, ma i contratti con lui valgono fino ad un certo punto se non c'è armonia nei programmi e ambizione di vincere. Lui vuole partire per cercare di vincere il campionato il prossimo anno e fare bella figura in Champions: dipenderà molto dal confronto che avrà col presidente e Paratici, ma la partecipazione alla Champions nella testa di Antonio è fondamentale".