Di Marzio: “L’Inter può vincere: stasera dipende da un calciatore. Hakimi fortissimo, ma…”

Gianni Di Marzio è intervenuto durante la trasmissione ‘Maracanà‘ su TMW Radio e ha presentato la sfida in programma stasera tra l’Inter di Conte e il Borussia Monchengladbach: “Ho visto i fuochi d’artificio davanti al loro albergo ma è qualcosa che capita e ti da anche più forza per portare a casa la vittoria. Credo che possa vincere stasera. Ho sempre detto che sugli esterni del 3-5-2 soffriva nella fase difensiva, specialmente a destra con Hakimi, che è un grandissimo giocatore ma nel 4-3-3. Stasera ci saranno Darmian, poi Brozovic e vedo più equilibrio. Poi molto dipenderà dalla forma di Lukaku. Certo, incontrano una squadra tedesca forte, che può pressarti alto ma nelle ripartenze l’Inter può far male”.

Hakimi potrebbe rimanere ancora fuori. Che succede?

“Il giocatore deve essere preso per le caratteristiche tattiche dell’allenatore. Per me è fortissimo ma in un 4-3-3. E’ un esterno alto molto forte, ma che è debole nella fase difensiva”.