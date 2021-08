Gianni Di Marzio: “Dumfries forte, mangia la fascia. Inter ancora in cima se…”

Le parole dell'ex allenatore a proposito della squadra allestita dai nerazzurri e degli altri colpi di mercato

Gianni Di Marzio è intervenuto durante Maracanà sulle frequenze di TMW Radio per commentare gli ultimi colpi del calciomercato estivo: "Condivido l'operazione Florenzi-Milan, soprattutto in fase difensiva è più affidabile di Calabria. Può però fare solo l'esterno basso a destra, non può giocare più avanti. Mentre leggendo l'interesse per Adli credo sia un giocatore giovane e importante. Me lo ricordo, l'ho visto qualche anno fa in un torneo giovanile. Può fare sia il centrale che l'intermedio. Juventus favorita per lo scudetto? Se prende Locatelli e Pjanic sì. L'Inter, con un altro attaccante, rimane lì in cima: Dumfries è veramente forte, se la mangia la fascia destra. Una menzione speciale la dedico ad Abraham, giocatore fortissimo, è un'anguilla. È un brasiliano in area: rischia la giocata ed è rapido, nonostante sia alto. Osimhen deve ancora migliorare tanto, con Spalletti ci riuscirà vedrete".