Di Marzio: “Eriksen? Penso rimarrà all’Inter. A Conte una cosa non è piaciuta”

Il giornalista, esperto di mercato, ha parlato a Sky Sport, della stagione dell'Inter campione e del futuro di qualcuno dei giocatori nerazzurri

"Sanchez a gennaio è stato a un passo dalla Roma, poi ha avuto il suo spazio. Conte ha migliorato Barella dal punto di vista tattico, forse non aveva ancora un ruolo definito. Con Conte è diventato una grande mezzala. Ora è più ligio in campo. L'Inter su Hakimi ha fatto investimento importante, credo che abbia voglia di continuare e sia tra gli insostituibili. L'Inter ripartirà sicuramente da lui. A Conte non è piaciuto avere Zhang a distanza, avrebbe voluto un contatto più stretto. Ha dato il meglio quando ha capito che non sarebbero arrivati rinforzi a gennaio. Per me è stata decisiva Villa Bellini, da quel giorno l'Inter è ripartita più forte dimenticando quelle polemiche. Zhang dovrà far capire a Conte che anche con alcuni sacrifici, l'Inter potrà competere per vincere. Eriksen? Penso che sarà ancora all'Inter. È diventato prezioso, ha un ingaggio alto difficilmente si trova una squadra pronta a darglielo e Conte gli ha dato un giusto spazio avendo da lui risposte importanti".