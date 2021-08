Di Marzio – Inter, Agoumé verso il prestito al Brest dopo il rinnovo

In viale della Liberazione trovata la soluzione per permettere al giovane centrocampista di andare a giocare in prestito

Lucien Agoumé sta per lasciare di nuovo l'Inter in prestito. Spiega Gianluca Di Marzio sul suo sito: "L'Inter lavora sul mercato anche in uscita. Pronto ad affrontare una nuova avventura c'è Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002: per lui si prospetta un trasferimento in prestito al Brest, club francese militante in Ligue 1. L'Inter negli scorsi giorni ha incontrato l'entourage del francese per definire il rinnovo, che dovrebbe essere fino al 2024. Poi, Agoumé partirà per un'esperienza all'estero".