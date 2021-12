Di Marzio: “Inter ancora la favorita per lo scudetto. Insieme all’Atalanta”

L'ex tecnico Gianni Di Marzio, intervistato da Tmw Radio, ha parlato della lotta al vertice in Serie A con l'Inter che ha recuperato punti

2-2 col Sassuolo per il Napoli. E ora arriva l'Atalanta senza alcuni elementi chiave:

"Ora incontra un'Atalanta ancora imbattuta in trasferta e avrà fuori anche Koulibaly, oltre a Osimhen e Anguissa. Fuori casa l'Atalanta è una macchina da gol e questa partita è uno spartiacque non indifferente. Comunque il Napoli rimane primo in classifica. Ieri sul 2-0 Spalletti era convinto che la partita fosse finita e con i cambi ha dato un messaggio alla squadra. Evidentemente non era così. Era un campo ostico, il Sassuolo gioca bene e ti aggredisce".

Delle quattro lì davanti quale la convince di più?

"L'Inter, anche per i cambi e per il temperamento. Riesce ad avere un'ottima panchina. Al di là che partiva favorita per aver vinto lo Scudetto, è favorita anche per aver preso un allenatore che segue lo stesso schema di Conte. E' una squadra forte e insieme ci metto l'Atalanta. E' l'unica squadra che negli anni ha avuto una crescita esponenziale. Ha un grande scout come Sartori, un grande presidente e tecnico. Può essere la sorpresa".

Scamacca in gol anche ieri sera. Che ne pensa?

"Se lo dovessi andare ad osservare per un grande club, devo dire che non ha mai avuto continuità da nessuna parte. E lo vedo indolente in alcuni movimenti. Non attacca lo spazio, non va in pressione, però il gol lo fa. Va valutato bene. Ha un grande fisico, deve lottare di più".