Di Marzio: “Inter, l’attacco è un problema più della difesa. Numeri chiari”

Ospite di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha analizzato il momento di difficoltà che sta attraversando l'Inter. Questa la sua lettura sulla crisi dei nerazzurri: "La mancanza di Lukaku oggi è determinante per l'Inter. Rispetto all'anno scorso l'Inter ha subito solo un gol in più, ma ne ha segnati ben nove in meno. Non solo la fase difensiva, quindi, ma anche l'attacco".