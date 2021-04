Di Marzio: “L’Inter è la squadra più forte del campionato. Lautaro e Lukaku…”

Intervenuto a Radio Marte, Gianni Di Marzio ha commentato così l'andamento in campionato del Napoli, ricordando anche il pareggio contro l'Inter

"I campionati sono così: lasci punti dove non te lo aspetti e poi magari ne guadagni altri quando non pensi. L'Inter si è dimostrata ancora fortissima, ha due attaccanti che fanno la differenza e posizioni tattiche invidiabili. E' la squadra più forte. Napoli-Lazio? Fase offensiva che non si discute, i numeri danno ragione agli azzurri. Negli 1 vs 1 il Napoli ha avuto abilità di fare qualche bel gol. Con l'Inter non è riuscito mai a saltare gli esterni, specie nel primo tempo. Le partite sono così, il Napoli ha esterni rapidi e scattanti. Io non avrei fatto giocare Bakayoko ma ha fatto una buona partita".