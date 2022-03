Di Marzio: “Inter, c’è involuzione a livello tattico. Manca la qualità nel…”

Le parole del giornalista: "E' anche una questione mentale: quando le cose non ti vengono, diventa tutto un mix"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio, giornalista, ha detto la sua sul momento poco brillante dell'Inter: "Non è una questione solo fisica: c'è un'involuzione anche a livello tattico, stanno mancando quelle soluzioni che avevano permesso ad Inzaghi di sorprendere gli avversari. Manca la qualità nel rifornire gli attaccanti, ai quali viene scaricata la responsabilità per i gol che non arrivano, ma non è solo colpa loro. Poi è anche una questione mentale: quando le cose non ti vengono, diventa tutto un mix.