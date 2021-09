Di Marzio: “Inter e Milan mi danno affidamento. Nerazzurri più quadrati”

Le parole dell'ex allenatore: "Le milanesi mi danno affidamento. Più solida e quadrata però è l'Inter"

"Per me non hanno fatto mercato, hanno impiegato due mesi solo per prendere Locatelli. A livello tecnico Allegri non si trova tra le mani una squadra con giocatori compatibili al suo calcio. E inoltre non sono molti giocatori da Juventus. E' una squadra in cantiere, ma anche lui doveva capire che circondarsi di gente di una certa valenza conta. E' un uomo solo alla deriva. Credo però in Allegri e anche sul fatto che riuscirà a mettere a posto la squadra".