Di Marzio: “Inter-Napoli l’ha vinta innanzitutto Darmian a destra perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha analizzato così la sconfitta subita dal Napoli domenica scorsa contro l'Inter: "A Milano abbiamo preso un gol su calcio d'angolo senza mettere l'uomo sul palo, il terzo gol lo abbiamo preso in netta superiorità numerica con la chiusura sbagliata di Mario Rui e il fallo mancato di Fabian Ruiz. Osimhen e Anguissa sono una cosa, gli altri un'altra. La partita a Milano l'ha vinta innanzitutto Darmian sulla fascia, quando veniva avanti Mario Rui si buttava dentro Barella sull'out di destra, quindi si ritrovava sempre in inferiorità. Lozano e Insigne non hanno giocato per niente, almeno il messicano ci ha provato però. Un modulo alternativo? Il 3-5-2 può esserlo ma dipende tutto dalla qualità".