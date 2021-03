Di Marzio: “Il Milan deve credere nello scudetto. L’Inter non vincerà con l’Atalanta”

Le dichiarazioni dell'ex allenatore Gianni Di Marzio sul lotta scudetto che vede protagoniste l'Inter, il Milan e la Juventus

Gianni Di Marzio è intervenuto in collegamento con TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà' e ha parlato del pari del Milan in casa contro l'Udinese e la corsa scudetto: "Nel momento in cui ti trovi lì e lotti per lo Scudetto, io ci devo credere e non devo pensare solo a tenermi un posto in Champions. la società ha dimostrato ambizione, vedi il mercato di gennaio. Prendendo Mandzukic e Tomori hai fatto capire che vuoi puntare in alto. Deve lottare fino alla fine".