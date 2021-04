Di Marzio: “Inter, svolta anche con Eriksen. Conte martello. Juve? L’addio di Marotta…”

Le dichiarazioni dell'ex allenatore Gianni Di Marzio sull'Inter di Conte e sul momento no della Juventus di Andrea Pirlo

Gianni Di Marzio è intervenuto in collegamento con TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà' per parlare dell' Inter e non solo: "È stato un percorso che l'ha portata ad essere così. Lukaku è diventato un leader vero , un trascinatore. La svolta è arrivata anche con Eriksen, spostato davanti alla difesa. Poi Conte è un martello costante. Si è fatto comprare giocatori pronti per vincere, oltre ai giovani. Lui li ha fatti rendere al massimo".

Juventus, a fine dello scorso campionato chi poteva prendere Agnelli per la panchina se non Pirlo?

"Certo, quando si era data una svolta nel post-Allegri, io avrei sostenuto ancora Sarri. Forse però non c'era feeling con il gruppo. Ma qui doveva entrare in gioco il ds e ricucire il rapporto. Pirlo non era ancora pronto, è stata una scelta superficiale. La fuga di Marotta è stata determinante, ancora non ho capito il perché, anche se intuisco. E' mancato uno come lui in società".