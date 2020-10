Di Marzio: “Inter, anni fa saltò una trattativa per questioni di calligrafia”

Aneddoti, retroscena, curiosità. Gianluca Di Marzio in tanti anni di calciomercato ne ha viste tante. Molte ne ha raccontate nel libro uscito in queste settimane. Una l’ha raccontata ai microfoni di TMW Radio e riguarda l’Inter di Pellegrini: “Si pensa a imprenditori e presidenti importanti, che al di là del calcio hanno strutture di assoluto valore, e poi pensi alla conclusione di trattative che durano mesi, fino al pranzo a casa del presidente. Arrivi, mangi ed è tutto a posto, poi la moglie ti chiede di firmare un bigliettino. Subito dopo, e ne erano tutti inconsapevoli, c’era una prova grafologica che doveva rientrare in canoni che, nella famiglia Pellegrini, avevano uno standard ben preciso. Rambaudi, per esempio, non è andato all’Inter con il contratto già firmato perché la sua calligrafia non è stata giudicata all’altezza dalla famiglia Pellegrini”.