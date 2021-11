Di Marzio: “Il Napoli per l’Inter ora è il veleno per i topi. L’assenza di De Vrij…”

Intervistato da Radio Marte, l'ex allenatore ed opinionista Gianni Di Marzio ha parlato così di Inter-Napoli

"Inter-Napoli, firmerei per il pareggio? Oggettivamente il Napoli può fare il colpo grosso. L'Inter deve cercare di vincere e quindi si sbilancerà. Osimhen e altri sono buoni contropiedisti, anche Insigne e Politano nell'1 vs 1 si possono riscattare, in particolare il capitano. Se proprio poi non si dovesse vincere si manterrebbe comunque l'Inter a distanza. Il Napoli per l'Inter adesso è il veleno per i topi. Osimhen lavora e migliora in continuazione, tiene in apprensione tutta la linea difensiva. De Vrij non gioca, quindi con gli esterni alti del Napoli l'Inter deve temere di uscire fuori dal raggio Scudetto se dovesse perdere. Però è una partita ad alto rischio perché l'Inter ha un potenziale di primo livello".