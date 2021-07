Di Marzio: “Se il Belgio recupera Hazard e de Bruyne è un problema. Forse Chiesa…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio si è proiettato alla sfida di domani sera tra Italia e Belgio

"Se il Belgio riesce a recuperare Hazard e De Bruyne, è un problema. Dobbiamo sfruttare la velocità dei nostri attaccanti contro la difesa belga lenta. La partita la può sbloccare Immobile, ma anche gli esterni saranno decisivi. Chiesa in questo momento è in forma, ma forse rende di più in corsa".