Di Marzio: “Il Napoli meritava la vittoria con la Juve, grande forza morale. Con l’Inter…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio in merito a Juve-Napoli

"Il Napoli ieri meritava. Squadra enigmatica, con il pareggio di ieri se non fa cavolate nelle prossime 2 partite e se riesce a essere consapevole di non sbagliare farà lo stesso campionato che ha fatto all'inizio e lotterà per lo Scudetto con Inter e Milan. Questa squadra ha grande forza morale, ha commesso degli errori in queste settimane ma non si può continuare a sbagliare. Demme sta tornando, Politano è un giocatore scattante che mette in difficoltà tutti. Poi mancavano un sacco di giocatori. Vediamo se il Napoli riuscirà anche a comprare un esterno basso a sinistra.