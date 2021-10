Di Marzio: “Juve da scudetto? Napoli e milanesi sono già andate. Mou alla Roma…”

Le considerazioni dell'ex allenatore a proposito della lotta al vertice nel campionato di Serie A

"Mourinho, perché è riuscito a mettere a posto la squadra anche dal punto di vista difensivo, ha già dato una mentalità alla sua squadra, anche se ancora non ho visto un bel gioco. Allegri è ancora in una fase in cui è un cartiere aperto. Non è ancora riuscito a dare una posizione vera a Chiesa e Kulusevski. Ha abbassato come play Locatelli, ma ha bisogno di un altro in quel ruolo. Lo vedo ancora in confusione Allegri. Dovrebbe portare alto a sinistra Chiesa, ma gli manca una vera prima punta. Non vedo Chiesa in quel ruolo".