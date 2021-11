Di Marzio: “Lautaro e Morata? Questione caratteriale. Simeone dimostra che…”

Le considerazioni dell'ex allenatore a proposito dei due attaccanti che faticano a trovare il gol nell'ultimo periodo

Gianni Di Marzio, ex allenatore, in collegamento con TMW Radio ha parlato del momento delicato che stanno attraversando Morata e Lautaro: "Gli attaccanti vivono dei momenti, se non fa gol va in depressione. Se fa gol, si carica e vede di più la porta. Lo dimostra Simeone al Verona. Deve rimanere su di morale. E poi è una questione caratteriale. Morata è stato sempre un attaccante morbido, lo vedo mollo caratterialmente".