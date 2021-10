Di Marzio: “Altra rimonta subita dall’Inter, difetto su cui Inzaghi deve lavorare”

Un'altra rimonta subita dall'Inter di Simone Inzaghi. Contro la Lazio all'Olimpico, i nerazzurri non hanno mantenuto l'iniziale vantaggio

Un'altra rimonta subita dall'Inter di Simone Inzaghi. Contro la Lazio all'Olimpico, i nerazzurri non hanno mantenuto l'iniziale vantaggio. Gianluca Di Marzio parla così della gara di Roma a Sky Sport:

"Di certo per l'Inter non è stato facile preparare la partita, viste le difficoltà con i sudamericani. Il regolamento non si può cambiare. Ma l'Inter si è fatta nuovamente rimontare, e questo è un difetto su cui Inzaghi dovrà lavorare".